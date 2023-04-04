„По уши в долгах“. Семья не пожалела пяти лет и оспорила в суде долг перед инкассо-фирмой, которая теперь должна им(7)
Для того, чтобы расплатиться с долгами, разорившийся бизнесмен Виталий, проблемы которого выросли в несколько раз после передачи долгов инкассо-фирмам, продает свою дорогую квартиру в Нарве и на мизерный остаток собирается покупать жилье в Кохтла-Ярве. Вместе с маклером Ольгой они едут в шахтерский город, присматривают скромное жилье и договариваются о сделке.
С этого места могла начаться другая история: без долгов и с тернистым путем к восстановлению потерянного, но придется поставить точку. Наутро следующего дня бизнесмена находят покончившим с собой в проданной квартире, ключи от которой он должен был передать чуть позже. Это не сюжет для драматического фильма, это реальная история, которая в то время (начало 2000-х) очень потрясла маклера Ольгу.