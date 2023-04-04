„По уши в долгах“. Семья не пожалела пяти лет и оспорила в суде долг перед инкассо-фирмой, которая теперь должна им

С этого места могла начаться другая история: без долгов и с тернистым путем к восстановлению потерянного, но придется поставить точку. Наутро следующего дня бизнесмена находят покончившим с собой в проданной квартире, ключи от которой он должен был передать чуть позже. Это не сюжет для драматического фильма, это реальная история, которая в то время (начало 2000-х) очень потрясла маклера Ольгу.