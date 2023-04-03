Новости Эстонии
03.04.2023, 16:00

Эльмар Вахер: досадно, что юридический спор закончился уголовным делом. Прокуратура: это был не спор, а попытка КаПо не допустить мошенничества

 
Эльмар Вахер в Министерстве внутренних дел. 23.03.2023
Эльмар Вахер в Министерстве внутренних дел. 23.03.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Эльмар Вахер, комментируя предъявленное ему подозрение, сказал, что крайне досадно, что „продолжавшийся три года спор закончился уголовным производством“. По мнению прокуратуры, неправильно говорить о подозрениях, как о споре, который шел в течение трех лет.

Как известно, Полиция безопасности (KaPo) предъявила руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна подозрение в мошенничестве и генеральному директору Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмару Вахеру подозрение в пособничестве мошенничеству.

Вскоре после предъявленного подозрения Эльмар Вахер сказал, что не видит за собой вины и что ему досадно, что продолжавшийся три года юридический спор закончился обыском и уголовным производством.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии