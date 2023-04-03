Эльмар Вахер: досадно, что юридический спор закончился уголовным делом. Прокуратура: это был не спор, а попытка КаПо не допустить мошенничества

Эльмар Вахер, комментируя предъявленное ему подозрение, сказал, что крайне досадно, что „продолжавшийся три года спор закончился уголовным производством“. По мнению прокуратуры, неправильно говорить о подозрениях, как о споре, который шел в течение трех лет.