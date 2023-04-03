МНЕНИЕ | Убийство Владлена Татарского - намек Евгению Пригожину?

Взрыв в здании спортбара Street Food Bar №1 прогремел в 17.00 в воскресенье 2 апреля 2023 года. Взрывное устройство сработало во время творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Взорвалась статуэтка, начиненная от 500 до 700 граммами тротила, которые были вмонтированы в скульптуру самого Владлена Татарского. В результате, пропагандист погиб на месте, по состоянию на утро понедельника в результате взрыва, по данным Следственного комитета РФ пострадало более 30 человек, 19 госпитализированы, 6 находятся в тяжелом состоянии.