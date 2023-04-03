ВИДЕО | Подозреваемую в причастности к гибели Владлена Татарского задержали. Что известно о Дарье Треповой(36)
Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский, задержана. На видео, опубликованном МВД, она признается, что принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой предположительно была заложена взрывчатка, пишет Русская служба Би-би-си.
„По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СКР совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, - сообщили в Следственном комитете России (СКР).
В МВД уточнили, что Трепову задержали на съемной квартире, а также распространили видео, на котором девушка говорит, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, она отвечает, что расскажет попозже.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) квалифицировал взрыв в кафе как террористический акт. По версии комитета, он был спланирован „спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального [ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен], активной сторонницей которого является задержанная Трепова“.
Терактом произошедшее назвал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Организован он, по мнению Пескова, мог быть в Киеве. „Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года - именно поэтому проводится „спецоперация“, - заявил он (цитата по РИА Новости).
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще накануне отверг какую-либо причастность Киева к взрыву в Петербурге, назвав его „внутренним терроризмом“.
Соратник Алексея Навального Иван Жданов (внесен в реестр „иноагентов“) в свою очередь назвал заявления российских властей о теракте и о том, что к нему якобы причастны структуры Навального, ожидаемыми.
„Естественно, мы этим не занимаемся, - написал Жданов в своем телеграм-канале. - Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен“.
Взрыв на „творческом вечере“
Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в воскресенье вечером в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил его „творческий вечер“.
По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел вскоре после того, как одна из посетительниц, назвавшаяся Анастасией, передала Татарскому подарок - статуэтку.
Как сообщали СМИ, статуэтку, в которой могла быть заложена взрывчатка, вручила „военкору“ именно Дарья Трепова. Однако официально это информация не подтверждалась.
Утром в понедельник ориентировка на 26-летнюю петербурженку, чье имя называли в связи с возможной причастностью к гибели Татарского, появилась в базе розыска МВД.
До этого петербургское издание „Фонтанка“ опубликовало несколько фотографий с девушкой, которые, как утверждается, были сделаны сразу после того, как она вручила Татарскому подарок. Две подруги Треповой, с которыми поговорило „Агентство“, подтвердили, что на фото именно она.
На видео, которое после задержания Треповой показало МВД, девушка выглядит иначе: ее волосы короче, а также не видно бровей.
Что известно о Треповой
На фотографиях, появившихся ранее в СМИ и телеграм-каналах, Трепову узнал и знакомый с девушкой собеседник Би-би-си. По его словам, Трепова закончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга).
„Веселая была, никаких политических взглядов тогда [в школе] вроде не придерживалась“, - рассказал собеседник Би-би-си.
Вечером „Фонтанка“ и канал „78“ сообщали, что в доме по улице Генерала Хазова в Пушкине силовики провели обыск. По данным „Фонтанки“, из дома вывели двух человек, которые могут быть родственниками подозреваемой. После этого агентство „Интерфакс“ со ссылкой на источник сообщило, что задержана и сама Трепова, однако эта информация не подтвердилась.
По данным телеграм-канала Astra, силовики задержали мать Треповой, которая рассказала, что виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.
Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), но отчислилась из него по собственному желанию в 2019 году, сообщили в вузе.
Подруги Теповой, с которыми поговорило „Агентство“, рассказали, что Трепова долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.
По словам собеседниц „Агентства“, девушка придерживалась антивоенных взглядов, но никогда не высказывала радикальные идеи. „Только если в шутку и только про феминизм“, - сказала одна из собеседниц „Агентства“.
Телеграм-канал Baza отмечал, что девушка была известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов как „Даша Тыковка“ - такой никнейм был у нее в твиттере.
Известно, что в прошлом году Дарью Трепову задерживали на антивоенной акции. Би-би-си нашла в базе судов Санкт-Петербурга решение Красносельского районного суда и оставившего его в силе горсуда Петербурга о привлечении к ответственности Дарьи Треповой за участие в массовой акции 24 февраля 2022 года - в первый день вторжения российских войск в Украину.
Девушку, как и многих других участников, арестовали на десять суток по статье 20.2.2 КоАП РФ об участии в „массовом пребывании и передвижении“, повлекшем нарушение общественного порядка и санитарных антиковидных правил. В постановлении указано, что до этого „за однородные правонарушения“ она не привлекалась.
Доказательств вины Треповой в решении не приводится - лишь указано, что она проигнорировала требование полиции разойтись и „добровольно продолжила участвовать в мероприятии“. В то время как „лица, не участвующие в мероприятии… заблаговременно покинули место его проведения“. Обжаловать арест Треповой ее защитнику не удалось.
За участие в той же акции на девять суток арестовали и Дмитрия Рылова - его СМИ называют мужем Треповой. Молодой человек сейчас находится в эмиграции, сообщили изданию Sota в Либертарианской партии России (ЛПР), членом которой он является. При этом в партии подчеркнули, что супруга Рылова отношения к ЛПР не имеет.
„Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала“, - заявил сам Рылов проекту SVTV News.
О том, что Трепова могла не знать о том, что в статуэтке, которую она подарила, находится взрывчатое вещество, сообщает и РБК со ссылкой на источник в полиции. По его словам, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. По информации собеседника РБК, Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала другие мероприятия с его участием.
По версии силовиков, операция по устранению Татарского была подготовлена заранее, и участие в ней принимали несколько человек, между которыми были распределены роли, утверждает источник РБК.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.