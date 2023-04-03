ВИДЕО | Подозреваемую в причастности к гибели Владлена Татарского задержали. Что известно о Дарье Треповой

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в воскресенье вечером в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил его „творческий вечер“.

„Естественно, мы этим не занимаемся, - написал Жданов в своем телеграм-канале. - Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен“.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов (внесен в реестр „иноагентов“) в свою очередь назвал заявления российских властей о теракте и о том, что к нему якобы причастны структуры Навального, ожидаемыми.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще накануне отверг какую-либо причастность Киева к взрыву в Петербурге, назвав его „внутренним терроризмом“.

Терактом произошедшее назвал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Организован он, по мнению Пескова, мог быть в Киеве. „Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года - именно поэтому проводится „спецоперация“, - заявил он (цитата по РИА Новости).

Национальный антитеррористический комитет (НАК) квалифицировал взрыв в кафе как террористический акт. По версии комитета, он был спланирован „спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального [ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен], активной сторонницей которого является задержанная Трепова“.

В МВД уточнили, что Трепову задержали на съемной квартире, а также распространили видео , на котором девушка говорит, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, она отвечает, что расскажет попозже.

„По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СКР совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, - сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел вскоре после того, как одна из посетительниц, назвавшаяся Анастасией, передала Татарскому подарок - статуэтку.

Как сообщали СМИ, статуэтку, в которой могла быть заложена взрывчатка, вручила „военкору“ именно Дарья Трепова. Однако официально это информация не подтверждалась.

Утром в понедельник ориентировка на 26-летнюю петербурженку, чье имя называли в связи с возможной причастностью к гибели Татарского, появилась в базе розыска МВД.

До этого петербургское издание „Фонтанка“ опубликовало несколько фотографий с девушкой, которые, как утверждается, были сделаны сразу после того, как она вручила Татарскому подарок. Две подруги Треповой, с которыми поговорило „Агентство“, подтвердили, что на фото именно она.

На видео, которое после задержания Треповой показало МВД, девушка выглядит иначе: ее волосы короче, а также не видно бровей.

Что известно о Треповой

На фотографиях, появившихся ранее в СМИ и телеграм-каналах, Трепову узнал и знакомый с девушкой собеседник Би-би-си. По его словам, Трепова закончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга).

„Веселая была, никаких политических взглядов тогда [в школе] вроде не придерживалась“, - рассказал собеседник Би-би-си.

Вечером „Фонтанка“ и канал „78“ сообщали, что в доме по улице Генерала Хазова в Пушкине силовики провели обыск. По данным „Фонтанки“, из дома вывели двух человек, которые могут быть родственниками подозреваемой. После этого агентство „Интерфакс“ со ссылкой на источник сообщило, что задержана и сама Трепова, однако эта информация не подтвердилась.

По данным телеграм-канала Astra, силовики задержали мать Треповой, которая рассказала, что виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), но отчислилась из него по собственному желанию в 2019 году, сообщили в вузе.