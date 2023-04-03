ЧП и криминал
03.04.2023, 12:25

Помогите найти изувера: в Кохтла-Ярве регулярно убивают голубей

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Убитые голуби в Кохтла-Ярве
Убитые голуби в Кохтла-Ярве
ФОТО: Eesti Metsloomaühing

Эстонское общество защиты диких животных просит помочь найти человека, который убивает голубей.

В Эстонское общество защиты диких животных прислали фотографии, на которых запечатлены лежащие на земле подстреленные в Кохтла-Ярве голуби.

Общество защиты диких животных написало в социальных сетях, что птиц сначала подманивают кормом, а затем в них стреляют. Тушки убирают, и птиц снова их расстреливают. Можно только догадываться о том, как долго это продолжается.

Департамент окружающей среды в курсе происходящего, на месте побывал инспектор. Всех, кто располагает информацией, которая поможет выйти на след изувера, просят написать в Общество защиты диких животных или оповестить полицию по номеру 112. Анонимность гарантируется.

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