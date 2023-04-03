Сильнейшая пара Эстонии по кёрлингу заняла второе место на этапе КМ в Праге

Марие Калдвеэ и Харри Лилль провели семь игр на этапе КМ в Праге, выиграв шесть. В напряженном финале чемпионы Эстонии и занимающие 2 -е место в мировом рейтинге Калдвеэ и Лилль, проиграли финской паре Иммонен и Сипиля со счетом 8:4.

„Мы быстро привыкли к условиям пражского катка и неизменно показывали хороший уровень игры. Было приятно, что мы дважды сумели обыграть наших соперников по подгруппе на предстоящем чемпионате мира. Также на этих соревнованиях мы оставили позади швейцарцев Дженни Перре и Мартин Риоса, которые возглавляют мировой рейтинг“, — прокомментировал Харри Лилль и добавил, что главное, на на чем концентрировались в течение последних нескольких недель тренировок, было выполнено образцово.

По решению эстонского олимпийского комитета Марие Калдвеэ и Харри Лилль стали спортсменами категории C. В дополнение к эстонскому олимпийскому комитету, смешанная пара кёрленгистов поддерживается Таллинном, эстонским союзом керлинга и Спортланд.

Для Калдвеэ и Лилль апрель станет самым важным месяцем этого сезона, который завершается чемпионатом мира среди смешанных пар в Южной Кореи в апреле.

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар состоится с 22 по 29 апреля.

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