ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Сокращен ли рабочий день накануне Страстной пятницы?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:

Страстная пятница выпадает на пятницу перед Пасхой, обычно в конце марта или начале апреля. В этом году Страстная приходится на 7 апреля.

Согласно статье 53-й Закона о трудовом договоре, работодатель сокращает на три часа рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Празднику победы и кануну Рождества. Страстная пятница не входит в число государственных праздников, перед которыми работодатель должен сокращать рабочий день на три часа.

Работодатель не обязан сокращать рабочий день на три часа накануне Страстной пятницы.

Следовательно, работодатель не обязан сокращать рабочий день на три часа накануне Страстной пятницы. В то же время работодатель и работник могут договориться о том, что накануне Страстной пятницы у работника будет сокращенный рабочий день. Многие работодатели ввели дополнительные льготы, такие как сокращенный день перед всеми праздниками, например, на один час. Это добровольный бонус работодателя для сотрудников, который обычно оговаривается в начале трудовых отношений или прописывается в правилах организации труда предприятия. Возможно, на предприятии, на котором вы работаете, такая льгота уже установлена.

Страстная пятница является государственным праздником, и работнику должна выплачиваться двойная зарплата за часы, отработанные в государственный праздник, независимо от того, получает он зарплату в качестве ежемесячной или почасовой оплаты, работает на основе обычного или суммированного рабочего времени. Если смена сотрудника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, необходимо компенсировать часы, отработанные в государственный праздник. В то же время часы, приходящиеся на день, предшествующий или следующий за государственным праздником, оплачиваются в обычном порядке.

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