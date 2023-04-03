Касается всех! Полиция ждет ваших сообщений о лихачах(8)
Департамент полиции и пограничной охраны вновь ждет на веб-странице www.liiklustalgud.ee подсказок о местах, где были замечены водители, превышающие скорость. Полиция будет обращать повышенное внимание к отмеченным местам во время дорожной толоки с 17 по 23 апреля.
По словам подполковника полиции Сирле Лойгу, дорожное движение весной характеризуется постоянно растущими скоростями. „Сухие дороги и весенняя погода притупляют чувство опасности водителей, и они нередко начинают сильнее жать на газ. Поэтому во время весенней дорожной толоки мы и сосредоточимся на водителях, превышающих скорость, чтобы напомнить о важности соблюдения скоростного режима и обеспечить безопасность участников движения“, – заявила Лойго.
Предыдущие годы показали, что больше всего сообщений приходит из городского пространства, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 30 или 50 км/ч. „Это вызывает самую большую тревогу, поскольку в городе больше всего пешеходов, и каждый превышенный километр влечет за собой более серьезные травмы“, – пояснила Лойго.
Происходящее в дорожном движении касается всех, и дорожная толока является хорошим решением для того, чтобы каждый человек мог внести свой вклад в обеспечение всеобщей безопасности. Для того, чтобы отметить на веб-сайте подсказку, на карте необходимо выбрать правильное место и промежуток времени, когда водители больше всего превышают скорость, и описать свои наблюдения. „С помощью как можно более точных данных мы сможем быть в местах, где нас больше всего ждут и где в нас больше всего нуждаются“, – сказала Лойго и добавила, что в этом году дорожная толока будет впервые длиться всю неделю, чтобы полицейские смогли проверить как можно больше проблемных мест.
Полиция ждет ваших подсказок на веб-сайте до четверга, 6 апреля. В прошлом году через веб-сайт дорожной толоки сообщили более чем о 3600 местах по всей Эстонии, где водители склонны превышать скорость.
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