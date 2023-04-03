Париж намерен запретить прокат электросамокатов(3)
89% участников голосования, проведенного в Париже, высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов в городе, пишет Deutsche Welle со ссылкой на власти французской столицы.
Мэр города Анн Идальго заявила, что это „великая победа локальной демократии“, и использование таких самокатов в Париже намерены прекратить к 1 сентября.
При этом на голосовании была крайне низкая явка - в нем приняли участие лишь 7% парижан. А само оно ранее было представлено Идальго не как референдум с обязывающим результатом, а лишь как „консультации с общественностью“. Мэр Парижа выступает за велоспорт и ранее критиковала электросамокаты, называя их „источником напряжения и беспокойства“.
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