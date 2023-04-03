Париж намерен запретить прокат электросамокатов

При этом на голосовании была крайне низкая явка - в нем приняли участие лишь 7% парижан. А само оно ранее было представлено Идальго не как референдум с обязывающим результатом, а лишь как „консультации с общественностью“. Мэр Парижа выступает за велоспорт и ранее критиковала электросамокаты, называя их „источником напряжения и беспокойства“.