Хозяйку увезли на скорой, собаку отправили в приют и больше не вернули. Кто здесь прав и чем закончится история?

„Да, — не отрицает Юлия, — собака иногда убегает, когда я на работе, и ее выгуливают дети (сыну 9 лет, дочери 7 лет), но она всегда в течение 15-30 минут возвращается домой. Это могут подтвердить все соседи. Помогите мне вернуть мою собаку! Переживаю не только я, дети каждый день спрашивают, когда Хейли приедет домой“, — плачет Юлия в разговоре по телефону с корреспондентом RusDelfi. „Собака у меня породистая — хаски, она ни в чем не нуждается, я о ней хорошо забочусь, недавно потратила тысячу евро на ее лечение. Она домашняя, но вынуждена сейчас находиться в приюте. Я уверена, что Хейли переживает и не понимает, почему ее забрали из дома. Я очень надеюсь, что собаку не стерилизуют, как это делают с бездомными животными. Мы написали заявление в полицию, потому что собака является, согласно закону, движимым имуществом, у меня есть все документы на нее, и такое изъятие — без решения суда и моего согласия — незаконно. Это просто кража собаки“, — рассказывает Юлия.