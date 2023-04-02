Новости России
02.04.2023, 21:59

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадал Сергей Чаулин из Таллинна

 
SERGEI TŠAULIN
SERGEI TŠAULIN
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Член Русского географического общества Владимир Дервенев рассказал, что при взрыве в кафе, где проводил творческий вечер военкор Владлен Татарский, пострадали журналистка Татьяна Любина и координатор движения „Бессмертный полк“ в Таллинне Сергей Чаулин, сообщает Фонтанка.

Сегодня днем в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Он освещал войну в Украине, у него было 500 тысяч подписчиков в телеграмм. Как оказалось, на встрече присутствовал Сергей Чаулин, бывший организатор движения „Бессмертный полк“ в Таллинне. СМИ сообщают, что он серьезно не пострадал, но его госпитализировали с места преступления.

Ранее в середине февраля по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург. Недавно он получил российское гражданство. Подробнее о деле Чаулина - здесь.

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