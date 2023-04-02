02.04.2023, 21:59
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадал Сергей Чаулин из Таллинна
Сегодня днем в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Он освещал войну в Украине, у него было 500 тысяч подписчиков в телеграмм. Как оказалось, на встрече присутствовал Сергей Чаулин, бывший организатор движения „Бессмертный полк“ в Таллинне. СМИ сообщают, что он серьезно не пострадал, но его госпитализировали с места преступления.
Ранее в середине февраля по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург. Недавно он получил российское гражданство. Подробнее о деле Чаулина - здесь.