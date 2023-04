Лавров созвонился с Блинкеном и попросил США „не придавать политическую окраску“ аресту журналиста WSJ Эвана Гершковича

Беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, касалась задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России подозревают в шпионаже.

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Как утверждает ФСБ России, журналист якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле говорили, что Гершковича задержали „с поличным“. 30 марта его отправили в СИЗО „Лефортово“ в Москве.

С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран. Редакция WSJ призвала администрацию Байдена рассмотреть возможность „дипломатической и политической эскалации“ и выслать посла РФ и всех российских журналистов из США. Американские власти призвали всех граждан США уехать из России.