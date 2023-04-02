Эстонии не хватает педагогов, которые смогли бы подготовить будущих учителей для русских школ

По оценке Департамента образования, для перехода на эстоноязычную систему образования к 2024 в дополнительном обучении нуждаются почти 3000 педагогов.

„В декабре мы в экстренном порядке выделили интеграционному фонду 300 000 евро, чтобы предложить дополнительные места для обучения в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Таллинне, да не все конкурсы прошли так успешно, как мы ожидали, но тем не менее мы всё же нашли дополнительные места“, - рассказал глава отдела языковой политики Министерства образования Ингар Дуболазов.