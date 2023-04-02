Новости Эстонии
02.04.2023, 21:06

Эстонии не хватает педагогов, которые смогли бы подготовить будущих учителей для русских школ

 
Eesti-Vene keeleõpe
Eesti-Vene keeleõpe
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Эстония надеется получить от Европейского социального фонда 4,5 миллиона евро на обучение эстонскому языку преподавателей русских школ. Пока же у нас катастрофически не хватает тех, кто мог бы обучать самих преподавателей эстонского на языковых курсах: педагогов, которые смогут обучать наших учителей на уровень В2 и С1, пишет rus.err.ee.

По оценке Департамента образования, для перехода на эстоноязычную систему образования к 2024 в дополнительном обучении нуждаются почти 3000 педагогов.

„В декабре мы в экстренном порядке выделили интеграционному фонду 300 000 евро, чтобы предложить дополнительные места для обучения в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Таллинне, да не все конкурсы прошли так успешно, как мы ожидали, но тем не менее мы всё же нашли дополнительные места“, - рассказал глава отдела языковой политики Министерства образования Ингар Дуболазов.

По его словам, острее всего сейчас ощущается нехватка учителей на уровень B2 и С1, но учителя именно этих категорий необходимы для того, чтобы обучать педагогов.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии