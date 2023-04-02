Эстонии не хватает педагогов, которые смогли бы подготовить будущих учителей для русских школ
Эстония надеется получить от Европейского социального фонда 4,5 миллиона евро на обучение эстонскому языку преподавателей русских школ. Пока же у нас катастрофически не хватает тех, кто мог бы обучать самих преподавателей эстонского на языковых курсах: педагогов, которые смогут обучать наших учителей на уровень В2 и С1, пишет rus.err.ee.
По оценке Департамента образования, для перехода на эстоноязычную систему образования к 2024 в дополнительном обучении нуждаются почти 3000 педагогов.
„В декабре мы в экстренном порядке выделили интеграционному фонду 300 000 евро, чтобы предложить дополнительные места для обучения в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Таллинне, да не все конкурсы прошли так успешно, как мы ожидали, но тем не менее мы всё же нашли дополнительные места“, - рассказал глава отдела языковой политики Министерства образования Ингар Дуболазов.
По его словам, острее всего сейчас ощущается нехватка учителей на уровень B2 и С1, но учителя именно этих категорий необходимы для того, чтобы обучать педагогов.