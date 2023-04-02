ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (403-й день) | Киев: Россия бросила на штурм Бахмута десантников

Целью двух ракетных ударов и массивного обстрела из РСЗО стала центральная часть города Константиновка Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредотачивать наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ не проводили наступательных действий и укрепляли оборонительные позиции. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы пртивника,1 пункт управления и 2 „других важных объекта врага“, указывается в сводке Генштаба ВСУ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предоставил обновленные данные потерь и повреждений, причиненных российским обстрелом города Константиновки Донецкой области. В результате этого обстрела погибли шесть и были ранены восемь человек, пишет Ермак. Кроме того, пострадали 16 многоэтажных и восемь частных домов, детское дошкольное учреждение и три автомобиля. По данным Ермака, удар по Константиновке был нанесен двумя ракетами С-300 и четырьмя залпами РСЗО „Ураган“.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не против посредничества Китая в мирном урегулировании в Украине. Выступая в эфире чешского телевидения, она подчеркнула, что, по ее мнению, на Россию необходимо оказывать давление. Она не станет возражать, если Пекину удастся осуществить посредничество на пути к миру, добавила министр.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уже разрабатывается стратегия деоккупации Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов перечислил ее основные пункты в публикации в соцсети Facebook, названной „12 шагов деоккупации Крыма“. В числе этих пунктов: создание „люстрационного механизма“, выдворение незаконно переехавших на полуостров граждан РФ, демонтаж транспортного перехода в Керчи, „детоксикация“ общественного сознания, используя методы денацификации Германии после Второй мировой войны, документирование преступлений против украинских граждан.

Участившиеся предположения среди российских военных блогеров по поводу изменений в военном командовании РФ, с точки зрения аналитиков Института изучения войны (ISW), указывают на то, что Россия может вскоре произвести перестановки в высшем военном командовании в связи с неудачным зимним наступлением. В ISW отмечают, что и ранее предположения об изменениях в военном командовании отражали реальность, хотя и не обязательно в точном соответствии с заявлениями российских источников.

Власти военной администрации Славянска в Донецкой области распорядились провести срочную обязательную эвакуацию детей из города. Городская комиссия по защите прав ребенка приняла решение о срочном выезде опекунов с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.