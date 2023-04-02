„Левадия“ разгромила островитян и сравнялась по очкам с „Флорой“

„Левадия“ контролировала ход встречи и вышла вперед уже на 3 -й минуте, благодаря голу Фелипе Фелисио, который засчитали после просмотра видеоповтора.

Спустя 34 минут после начало встречи Эрнест Агьири красивым сольным проходом удвоил преимущество хозяев, а через восемь минут Бурама Фомба довел счет до разгромного.

В самой концовке первого тайма „Курессааре“ смогли сократить отставание в счете, благодаря году Маттиаса Мяннилаана. В самом начале второго тайма „Левадия“ снова увеличила преимущество в счете. Гол забил вышедший на замену Молло Бессала. Обе команды созжали несколько хороших возможностей во втором тайме, которые могли изменить счет матча, но итоговый счет остался без изменений.

„Левадия“, одержавшая третью победу в сезоне сезона, сравнялась по очкам с „Флорой“, которая потеряла очки в игре с „Таммекой“ (1:1).

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