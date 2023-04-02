В Литве сбежал и был пойман опасный преступник - он был осужден за убийство трех человек

Об арестованном опасном рецидивисте, сбежавшем из Мариямпольской больницы, в 10.45 сообщил представитель Департамента полиции. Воробьев, идя по улице Мариямполе, был задержан сотрудниками полиции. Задержанный беглец не оказал сопротивления. Его доставили в Мариямпольскую тюрьму. Воробьев, 1982 г.р., судимый не менее 14 раз, совершил побег, когда его доставили в больницу из Мариямпольской тюрьмы. Когда офицеры поняли, что заключенный, переведенный для получения медпомощи, скрылся, немедленно были начаты его поиски. Для их проведения были мобилизованы Управление криминальной разведки Службы тюрем Литвы и силы литовских полицейских.

Воробьев впервые оказался за решеткой еще в 1999 году - это была уже его вторая судимость, он был судим за грабеж, а потом был приговорен к 6 годам лишения свободы. Отбывая срок в то время в Лукишской тюрьме, Воробьев и еще один заключенный убили заключенного, находившегося в той же камере, а менее чем через месяц еще одного заключенного, которому было всего 16 лет. Это убийство было совершено во время этапирования осужденных поездом – жертвой осужденного должен был стать другой несовершеннолетний, но ему удалось сбежать.

На тот момент Воробьеву еще не было 18 лет, поэтому суд мог приговорить хладнокровного убийцу только к 10 годам лишения свободы. Это самая строгая санкция, которую суд может применить к несовершеннолетнему. После освобождения Воробьев продолжил совершать преступления - он был судим за нарушение общественного порядка, употребление наркотиков, уничтожение имущества, многочисленные грабежи, кражи, незаконное хранение оружия, а три года назад суд приговорил его к сроку за третье убийство. За это преступление суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, первые 5 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. Этот осужденный был убит Воробьевым из мести – в тот день сотрудники колонии произвели обыск в его камере и изъяли незаконно используемый мобильный телефон. После обыска убийца выяснил, кто мог предоставить информацию властям – после звонка одного осужденного он заставил его признать, что он был так называемым „козлом“, предоставляющим информацию. За это его якобы наградили сигаретами. Воробьев начал избивать и пинать „осведомителя“ полицейских - травмы были настолько тяжелыми, что врачи уже не могли спасти ему жизнь, он все время находился в коме, а через полгода скончался в больнице.

