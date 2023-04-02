Хоккейная лига Coolbet:“Пантер“ сравнял счет в финальной серии, которая переезжает в Таллинн

Каспарс Саулиетис вывел латышей вперед во втором периоде, затем Выранг ответил двумя шайбами, а Патрик Кукмаа – одной, в результате чего „Пантер“ ушел на второй перерыв выигрывая со счетом 3:1. В последнем периоде Андрейс Костюкс и Томс Хартманис смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время „Курбадс“ держал гостей под сильным прессингом, но за 27 секунд до окончания первого овертайма Выранг забросил свою третью шайбу благодаря численному превосходству и таким образом сравнял счет в финальной серии.

Большой вклад в победу „Пантер“ внес вратарь Виллем-Хенрик Койтмаа, отразивший 52 броска. Аргинто Милбергс, защищавший ворота „Курбадс“, отразил 28 шайб.

Повтор матча:

В следующие выходные в Таллинне продолжится финальная серия хоккейной лиги Coolbet. Третья игра состоится в субботу, 8 апреля, в 18:10, а четвертая — в воскресенье, 9 апреля, в 16:10 в ледовом холле Хааберсти.

Если для определения победителя хоккейной лиги Coolbet в этом году потребуется пятый матч, то он состоится в субботу, 15 апреля, в 19:30 в Риге.

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