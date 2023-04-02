ЧП и криминал
02.04.2023, 16:52

На озере Ванамыйза в городе Тырва ребенок провалился под лед, девочку доставили в больницу

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Vanamõisa järv, Tõrva
Vanamõisa järv, Tõrva
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня днем ​​под лед озера Ванамыйза в Тырва провалилась девочка. Мужчина, ставший свидетелем произошедшего, сразу же вызвал помощь, и ее доставили в больницу.

В воскресенье в 14:52 из Центра неотложной помощи в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о происшествии на озере Ванамыйза в городе Тырва - под лед провалился ребенок.

По словам представителя Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, мужчина, стоящий на противоположном берегу озера, увидел в пяти метрах от берега проседающую под льдом девушку и сразу же вызвал экстренные службы.

Спасательная команда города Тырва, прибывшая в 14:57, спасла девочку с помощью наземных спасательных средств и в 14:59 передала ее машине скорой помощи. Скорая помощь доставила девочку в больницу Валга.

„На данный момент ничего серьезного нет“, — подтвердил Абубикиров. По его словам, дело будет расследовано.

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