На озере Ванамыйза в городе Тырва ребенок провалился под лед, девочку доставили в больницу(2)
Сегодня днем под лед озера Ванамыйза в Тырва провалилась девочка. Мужчина, ставший свидетелем произошедшего, сразу же вызвал помощь, и ее доставили в больницу.
В воскресенье в 14:52 из Центра неотложной помощи в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о происшествии на озере Ванамыйза в городе Тырва - под лед провалился ребенок.
По словам представителя Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, мужчина, стоящий на противоположном берегу озера, увидел в пяти метрах от берега проседающую под льдом девушку и сразу же вызвал экстренные службы.
Спасательная команда города Тырва, прибывшая в 14:57, спасла девочку с помощью наземных спасательных средств и в 14:59 передала ее машине скорой помощи. Скорая помощь доставила девочку в больницу Валга.
„На данный момент ничего серьезного нет“, — подтвердил Абубикиров. По его словам, дело будет расследовано.