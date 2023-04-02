Затопили соседей? Большинству собственников квартир придется самим оплачивать причиненный себе и соседям ущерб

В 2022 году средний ущерб, связанный со страхованием жилья, составил 1430 евро. Однако соседям был причинен куда более значительный ущерб. По данным Эстонского союза страховых обществ (EksL), средний ущерб, связанный со страхованием ответственности, составил 1720 евро. Как отмечает Эстонский союз страховых обществ, стороны чаще всего не думают о страховании ответственности. „Если, например, в результате протечки пострадает квартира, расположенная ниже этажом, страхование ответственности позволит возместить ущерб. Но если такое страхование не оформлено, причиненный соседям ущерб придется возмещать владельцам квартиры, в которой случилась протечка“, - сказал член правления EksL Андрес Пийрсалу. По его словам, в большинстве случаев страховые фирмы имеют дело со страхованием жилья, случаев страхования ответственности значительно меньше, и стоит такое страхование дороже. В прошлом году было отмечено 29 400 случаев страхования жилья и всего 1700 случаев страхования ответственности, связанных с жильем. По словам Пийрсалу, 25 процентов жилья не застраховано и только половина собственников жилья оформили страхование ответственности.