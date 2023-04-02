Борьба с мошенниками: латвийцы просматривают свои платежи реже, чем в Литве и Эстонии

Эксперты подчеркивают: регулярная проверка произведенных со счета платежей и использование банковских уведомлений могут помочь избежать финансовых потерь.

Опрос показал, что просмотр истории совершенных платежей хотя бы раз в неделю, что является одним их наиболее эффективных способов идентификации действий финансовых мошенников, практикуют 35% жителей Эстонии, в Литве подобным образом поступают 27% жителей, а в Латвии - 25%.

В Латвии свои платежи чаще всего или хотя бы раз неделю просматривают жители старше 50 лет, а в Эстонии состояние своего счета регулярно проверяют как молодые взрослые (возрастная группа от 18 до 29 лет), так и жители в возрасте от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет.

18% жителей стран Балтии отметили, что проверяют историю платежей только тогда, когда необходимо узнать, был ли произведен нужный платеж. 9% жителей Латвии проверяют количество денег на счету только в том случае, если подозревают, что совершили неправильный платеж или у них не хватает денег. Это означает, что почти треть латвийцев проверяют состояние своего только в конкретных ситуациях и делают это нерегулярно.

Несколько раз в месяц историю своих платежей просматривают 20% жителей Латвии и Литвы, в то время как в Эстонии так делают 17% опрошенных. Один раз в месяц мониторинг своих платежей проводят 13% жителей Латвии, 11% жителей Литвы и 8% жителей Эстонии.

Реже всего - раз в несколько месяцев - состояние своего счета проверяют 6% жителей Латвии и Литвы, а также 3% жителей Эстонии, следует из опроса.

2% жителей Литвы и Эстонии, а также 3% жителей Латвии заявили, что вообще не проверяют свой счет. В Латвии чаще всего такой ответ давали жители в возрасте от 18 до 29 лет, безработные, а также работники сферы торговли и услуг.