Новости Эстонии
02.04.2023, 17:31

Янек Мягги: обычному человеку зарплата руководителей Eesti Energia кажется большой, но она честная и справедливая

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Janek Mäggi
suhtekorraldaja (Keskerakond)
Янек Мягги
Янек Мягги
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Как пишет в издании Eesti Päevaleht специалист по связям с общественностью и экс-министр государственного управления Янек Мягги, с точки зрения обычного человека, зарплата руководителей концерна Eesti Energia может казаться большой, но она справедливая, если учитывать рыночную ситуацию.

Нет никаких сомнений в том, что Хандо Суттер, оставивший пост руководителя Eesti Energia, и другие члены правления концерна честно и справедливо получили премии по результатам труда и компенсации в связи с запретом на конкуренцию. Эти выплаты были предусмотрены трудовым договором, что касается компенсации, связанной с запретом на конкуренцию, то государство, являясь собственником, поступило справедливо. Конечно, можно было бы задаться вопросом, должно ли было государство заключать такое соглашение. Есть только один ответ: да.

Конечно, по мнению обывателя, Хандо Суттер получал большую зарплату, но ее размер вполне соотноситься с рыночной ситуацией. У руководителей частных фирм, которые выполняют аналогичные обязанности и несут такую же ответственность, зарплата не ниже, а, пожалуй, что и выше. Справедливая зарплата снижает риски, которые всегда витают в воздухе, когда речь идет о значительных суммах.

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