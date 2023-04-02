Янек Мягги: обычному человеку зарплата руководителей Eesti Energia кажется большой, но она честная и справедливая(46)
Как пишет в издании Eesti Päevaleht специалист по связям с общественностью и экс-министр государственного управления Янек Мягги, с точки зрения обычного человека, зарплата руководителей концерна Eesti Energia может казаться большой, но она справедливая, если учитывать рыночную ситуацию.
Нет никаких сомнений в том, что Хандо Суттер, оставивший пост руководителя Eesti Energia, и другие члены правления концерна честно и справедливо получили премии по результатам труда и компенсации в связи с запретом на конкуренцию. Эти выплаты были предусмотрены трудовым договором, что касается компенсации, связанной с запретом на конкуренцию, то государство, являясь собственником, поступило справедливо. Конечно, можно было бы задаться вопросом, должно ли было государство заключать такое соглашение. Есть только один ответ: да.