Янек Мягги: обычному человеку зарплата руководителей Eesti Energia кажется большой, но она честная и справедливая

Нет никаких сомнений в том, что Хандо Суттер, оставивший пост руководителя Eesti Energia, и другие члены правления концерна честно и справедливо получили премии по результатам труда и компенсации в связи с запретом на конкуренцию. Эти выплаты были предусмотрены трудовым договором, что касается компенсации, связанной с запретом на конкуренцию, то государство, являясь собственником, поступило справедливо. Конечно, можно было бы задаться вопросом, должно ли было государство заключать такое соглашение. Есть только один ответ: да.