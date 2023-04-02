Для тех, кто хотя бы немного разбирается в криптовалюте, это полнейшая чушь: мужчине позвонили мошенники и он решил их разыграть
Марк работает в сфере IT не первый год, и попытка мошенников заставить его перевести на их счет сумму почти в 4000 евро была обречена на провал с самого начала. Однако Марк решил немного повеселиться и целых две недели общался с мошенниками. В итоге он в деталях узнал, как именно строится данная схема развода, и заодно - отвлек мошенников от более доверчивых жертв. О своем эксперименте он рассказал RusDelfi.
Первый раз Марку позвонили 16 марта. Звонок был с латвийского номера, говорил мужчина.
„Уже тогда в процессе звонка я знал, что это мошенники - говорит Марк. - Он сказал, что я подавал какую-то заявку на закрытие какого-то счета. Я решил, что не буду просто вешать трубку, а разыграю его“.
Марк ответил, что ничего не подавал, удивился - какая такая заявка? На это ему сообщили, что кто-то воспользовался его персональными данными, и теперь счет на его имя надо закрыть. Дальше следовала информация о том, что у банка, где этот счет находится, какие-то проблемы и нужно срочно вывести из него средства.
„На самом деле, выглядит это как какая-то чушь, набор слов. Но я сказал им: хорошо, а что нужно сделать?“ - рассказывает Марк.
После этого первый мужчина пообещал соединить нашего героя со старшим - специалистом, который позвонил уже с эстонского номера. „Хотя здесь нужно понимать, что звонить на самом деле могли из любой страны и любого номера, просто воспользовавшись ip-телефонией“ - добавляет Марк. (Это технология, с помощью которой можно осуществлять телефонную связь через интернет, в том числе, подменив свой номер на нужный вам.)
В этот раз звонила девушка - представилась Дарьей. Она рассказала, что речь идет о каком-то инвестиционном банке, в котором кто-то открыл счет, воспользовавшись данными Марка. Сейчас этот банк закрывается, и счет, соответственно, надо тоже закрыть. А чтобы это сделать - все деньги следует оттуда вывести.
„Оказалось, что эти люди, которые на мое имя „открыли счет“, еще и использовали криптовалюту. Девушка предложила созвониться по Скайпу - мы поговорили голосом, но лица я ее не видел. Она попросила поделиться экраном. В этот момент я находился в офисе, и мы с коллегами даже немного поприкалывались - я делал вид, что не могу найти кнопку, что у меня ее нет, описывал ей экран - в итоге, мы потратили целый час на это. Когда же мне стало нужно уходить по своим настоящим делам, она добавила меня в WhatsApp, чтобы продолжить „закрытие счета“ позже“.
На следующий день Марк сжалился над мошенниками и сказал, что с другого устройства у него поделиться экраном получается. При этом он воспользовался виртуальной машиной - это виртуальная среда, работающая как настоящий компьютер, но внутри другого компьютера.
„Непонятно, что они могут прислать, поэтому я сделал так, чтобы обезопасить себя, - рассказывает Марк. - Расшарил экран, и мы написали какое-то странное письмо - якобы, в их организацию, которая называется Baltic Legal - в котором мне нужно было написать, что прошу их помочь мне с выводом средств как юридическую консалтинговую компанию. Я спрашивал, какой у них интерес это делать. На это мне сказали, что они это делают за комиссию, которую удержат из тех денег, которые мы собираемся выводить“.
Если вбить в поисковую строку название компании, то может показаться, что все в порядке - она действительно существует в Латвии. Только есть серьезный нюанс - адрес электронной почты, на который было отправлено странное письмо, оказался искаженный - вместо правильного info@baltic-legal.com - ложный info@legal-baltic.com.
После этого от Марка потребовали приложить к письму выписку из банковского счета за последние 6 месяцев - „для идентификации“.
Марк решил продолжить игру - создал в Word фейковую выписку с выдуманными личными данными. Мошенников это устроило, и они перешли к следующему шагу.
„Центральный банк Эстонии“ вступает в игру
Далее Марку предложили создать криптокошелек и перевести туда „лимит“ в 3800 евро - для того, чтобы на этот счет можно было вывести средства из злополучного банка, в котором некие неизвестные якобы открыли счет на имя Марка. Когда Марк возмутился, что лимит для него слишком большой, оказалось, что его можно спокойно уменьшить, просто написав электронное письмо на платформу Blockchain.com. Теперь у Марка просили всего 800 евро.
Марк изобразил сомнение, и находчивая Дарья предложила ему позвонить не много не мало в Центральный банк Эстонии - даже номер продиктовала. По нему тут же ответил мужской голос на русском, но с пародийным эстонским акцентом.
„Я описал свою ситуацию, спросил про этот загадочный лимит. Мне ответили: „совершенно правильно вам сказали. А если сомневаетесь - обратитесь в юридическую фирму, например, в Baltic Legal, - рассказывает Марк. - Я притворился, что поверил, завел кошелек на Exmo“.
Переводить настоящие деньги на этот кошелек Марку не хотелось, и он просто поменял код на странице в браузере, чтобы отображалась нужная цифра - 800 евро. Мошенники ничего не заподозрили и приступили к следующему этапу плана.
Дарья объяснила, что для того, чтобы вывести мифические деньги из мифического счета, нужно сделать „мост“ между ним и свежесозданным счетом в Exmo с 800 евро на счету. Назвала этот процесс она словом „сегрегация“ и объяснила, что „сегрегация - это объединение“.
На деле же выяснилось, что под сегрегацией понимается нечто совсем иное. Марка попросили нажать кнопку „вывести“ и вставить номер счета, который ему заранее прислала Baltic Legal. Именно на этом этапе деньги должны были перейти на счет мошенников и именно тогда Марк перестал делать вид, что выполняет указания куратора.
Прочитать об этой истории более детально можно здесь.