Для тех, кто хотя бы немного разбирается в криптовалюте, это полнейшая чушь: мужчине позвонили мошенники и он решил их разыграть

Первый раз Марку позвонили 16 марта. Звонок был с латвийского номера, говорил мужчина.

„Уже тогда в процессе звонка я знал, что это мошенники - говорит Марк. - Он сказал, что я подавал какую-то заявку на закрытие какого-то счета. Я решил, что не буду просто вешать трубку, а разыграю его“.

Марк ответил, что ничего не подавал, удивился - какая такая заявка? На это ему сообщили, что кто-то воспользовался его персональными данными, и теперь счет на его имя надо закрыть. Дальше следовала информация о том, что у банка, где этот счет находится, какие-то проблемы и нужно срочно вывести из него средства.

„На самом деле, выглядит это как какая-то чушь, набор слов. Но я сказал им: хорошо, а что нужно сделать?“ - рассказывает Марк.

После этого первый мужчина пообещал соединить нашего героя со старшим - специалистом, который позвонил уже с эстонского номера. „Хотя здесь нужно понимать, что звонить на самом деле могли из любой страны и любого номера, просто воспользовавшись ip-телефонией“ - добавляет Марк. (Это технология, с помощью которой можно осуществлять телефонную связь через интернет, в том числе, подменив свой номер на нужный вам.)

В этот раз звонила девушка - представилась Дарьей. Она рассказала, что речь идет о каком-то инвестиционном банке, в котором кто-то открыл счет, воспользовавшись данными Марка. Сейчас этот банк закрывается, и счет, соответственно, надо тоже закрыть. А чтобы это сделать - все деньги следует оттуда вывести.

„Оказалось, что эти люди, которые на мое имя „открыли счет“, еще и использовали криптовалюту. Девушка предложила созвониться по Скайпу - мы поговорили голосом, но лица я ее не видел. Она попросила поделиться экраном. В этот момент я находился в офисе, и мы с коллегами даже немного поприкалывались - я делал вид, что не могу найти кнопку, что у меня ее нет, описывал ей экран - в итоге, мы потратили целый час на это. Когда же мне стало нужно уходить по своим настоящим делам, она добавила меня в WhatsApp, чтобы продолжить „закрытие счета“ позже“.