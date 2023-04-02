02.04.2023, 12:22
ФОТО | Тяжелая авария произошла на ралли в Бельгии. Для того чтобы спасти пилота, пришлось срезать крышу
На Ралли Арденн, которое проходило в субботу в Бельгии, на седьмом спецучастке произошла серьезная авария, машина Джино Букса и Энтони Бурдо перевернулась на крышу.
После аварии двери автомобиля заклинило, и спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы спасти пилотов. Оба мужчины были доставлены в больницу.
Позже Букс рассказал в соцсетях, что они съехали с дороги на скорости 180 км/ч. По словам Букса, с его штурманом все в порядке. Для него выход из машины был долгим и мучительным процессом. В настоящее время он все еще находится в больнице под наблюдением врачей.
Ралли Арденн выиграл Георг Линнамяэ.
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