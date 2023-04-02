ФОТО | Тяжелая авария произошла на ралли в Бельгии. Для того чтобы спасти пилота, пришлось срезать крышу

Позже Букс рассказал в соцсетях, что они съехали с дороги на скорости 180 км/ч. По словам Букса, с его штурманом все в порядке. Для него выход из машины был долгим и мучительным процессом. В настоящее время он все еще находится в больнице под наблюдением врачей.