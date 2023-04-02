Участники коалиционных переговоров не исключают установления равенства брака. Вопрос вновь обсудят на следующей неделе

Как сказал председатель реформистской фракции Март Вырклаэв, равенство брака, как и другие открытые вопросы, партнеры по коалиции обсудят на начинающейся неделе. По его словам, Партия реформ по-прежнему поддерживает принятие прикладных актов к Закону о совместном проживании, однако окончательное мнение в отношении равенства брака должно быть сформировано в партнерами в ходе переговоров. Как добавил Вырклаэв, вопрос о равенстве брака партия обсуждала больше, чем другие темы.