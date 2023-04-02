Новости Эстонии
02.04.2023, 11:10

Участники коалиционных переговоров не исключают установления равенства брака. Вопрос вновь обсудят на следующей неделе

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Лаури Ляэнеметс, Кристина Каллас, Март Вырклаэв
Лаури Ляэнеметс, Кристина Каллас, Март Вырклаэв
ФОТО: Delfi Meedia

Несмотря на заявление социал-демократов и „Eesti 200“, что они поддерживают равенство брака, Партия реформ хочет принять лишь прикладные акты к Закону о совместном проживании. Вопрос о равенстве брака снова будет обсуждаться на следующей неделе, но никто из партнеров не хочет говорить о том, какие возможные соглашения могут быть достигнуты.

Как сказал председатель реформистской фракции Март Вырклаэв, равенство брака, как и другие открытые вопросы, партнеры по коалиции обсудят на начинающейся неделе. По его словам, Партия реформ по-прежнему поддерживает принятие прикладных актов к Закону о совместном проживании, однако окончательное мнение в отношении равенства брака должно быть сформировано в партнерами в ходе переговоров. Как добавил Вырклаэв, вопрос о равенстве брака партия обсуждала больше, чем другие темы.

Заместитель председателя „Eesti 200“ Кристина Каллас заверила, что партия поддерживает равенство брака. По ее словам, в этом вопросе у трех партий нет мировоззренческих разногласий, речь идет скорее об юридической стороне вопроса, о том, как гарантировать равные права всем людям.

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