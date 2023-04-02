02.04.2023, 08:19
В Пыхья-Таллинне пьяный водитель спровоцировал ДТП, три человека пострадали(4)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В субботу, 1 апреля, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадали три человека, пишет rus.err.ee.
ДТП случилось в 21:58 на улице Тёэстузе, Пыхья-Таллинн, когда 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управлявшая легковым автомобилем Lexus RX400H, не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, за рулем которого был 22-летний мужчина.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
Водителей транспортных средств и находившегося в Toyota 47-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.