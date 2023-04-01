Британский и эстонский военные корабли отработали взаимодействие в эстонских водах

Гостям и журналистам продемонстрировали идентификацию неопознанного судна, в роли которого выступал британский корабль. „Генерал Курвитс“ не стал церемониться с непрошенными гостями в этом сценарии и вызвал на место истребитель Eurofighter Typhoon, пишет Rus.err.ee.

„HMS Mersey находился в Балтийском море последние несколько недель. Мы работаем с нашими Королевскими военно-воздушными силами, а также с нашими партнерами и союзниками в Объединенном экспедиционном корпусе“, - сказал командир HMS Mersey Джеймс Митчелл.

В настоящее время в Тапа находится 800 британских солдат. Базирующихся в Эмари истребителей ПВО станет больше, когда ВВС Германии завершат свою ротацию. Участие британских союзников ожидается и в учениях „Весенний шторм“.

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