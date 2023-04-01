Украина ввела санкции против семьи Медведева и матери Алины Кабаевой

В частности, под украинские санкции попали жена и сын зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. Также новые ограничения затронули Любовь Кабаеву, мать гимнастки Алины Кабаевой. Кроме того, в списке фигурирует Табарик Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, а также Любовь и Надежда Кириенко, дочери замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, пишет Медуза.

Кроме них под санкции попали гендиректор „Северного потока — 2“ Маттиас Варниг, который 30 марта объявил о своей отставке, а также бывший глава украинского стратегического предприятия „Мотор Сич“ Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине по делу о госизмене.

Ограничения вводятся на 5-10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и ряд других мер.

Санкции в отношении российских физических и юридических лиц Украина начала вводить в 2014 году. После начала войны власти Украины продолжили расширять ограничительные меры. В частности, в марте 2023 года санкции были введены против российских букмекерских контор и бизнесменов, а в феврале ограничения коснулись физических и юридических лиц, связанных с ЧВК Вагнера, а также Московской биржи и руководителей российских банков.

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