Самая веселая биатлонистка уходит из спорта. Зажигала пьяной с Бе, наезжала на россиянок и оскорбила Нортуга(2)
Биатлонистка Тириль Экхофф приняла решение завершить спортивную карьеру.
— Биатлон был моей жизнью практически столько, сколько я себя помню, и странно представить себе жизнь без него. В прошлом году я какое-то время была в стороне, так что в целом это был естественный шаг к тому, чтобы принять это решение. Это странно и немного грустно, но в то же время очень приятно.
На счету норвежки:
2 золота Олимпийских игр;
10 золотых медалей чемпионатов мира;
золото Всемирных военных игр;
Кубок мира в общем зачете в сезоне-2020/2021.
У Экхофф вряд ли был выбор, чем заняться в своей жизни. Ее брат Стиан и сестра Кайя увлеклись биатлоном, а вскоре в этом виде спорта оказалась и Тириль, которой тоже хотелось стрелять и бегать на лыжах.
Стиан в итоге стал чемпионом мира — 2005 в эстафете, а Кайя не добилась больших успехов. Позже Тириль превзошла все семейные достижения, взяв золото всех крупных стартов. Вот только нельзя сказать, что победы дались ей легко. Большинство из них были в эстафетах, а не в личных гонках, что явно не могло не напрягать Экхофф. Она всячески пыталась проявить себя в индивидуальных дисциплинах, но это получалось не так уж часто.
Настоящий прорыв случился в 2019 году (на Кубке мира за Норвегию биатлонистка дебютировала в 2011-м). Экхофф выигрывала гонку за гонкой, сделала первый ноль в карьере. В итоге она взяла Большой хрустальный глобус в 2021-м. Тогда Тириль стала настоящей суперзвездой, о ней говорили так же часто, как и о Марте Улсбю-Ройселанн. Казалось, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине личное золото не уйдет от норвежки, но домой она вернулась только с победой в смешанной эстафете. Сезон прошел вообще не так, как хотелось бы.
После Олимпиады у Экхофф начались проблемы, которые заставили ее полностью пропустить нынешний сезон.
Норвежка призналась, что из-за перенесенного ковида ее жизнь пошла под откос. Она столкнулась с бессонницей. Помимо этого, на Тириль навалилась усталость прошлых сезонов, которые не обходились без стрессовых ситуаций. Тем не менее Экхофф не теряла надежды вскоре приступить к тренировкам и появиться на Кубке мира. Вот только этого так и не случилось. Кажется, Экхофф устала больше, чем думала. Итог — уход из биатлона.
Экхофф еще два года назад рассказывала, что в прошлом ее посещали мысли о завершении карьеры. Тогда это было вызвано неудачами в спорте. Из ямы помогли выбраться близкие. Большую роль сыграл парень Тириль. Онунн Лид Бюгланн нашел убедительные слова, которые растормошили Экхофф. Но в этот раз, кажется, мотивационных речей и поддержки оказалось недостаточно — хотя, по словам скандинавки, он „был добр и заботлив, он великолепен“.
Теперь у Экхофф будет возможность задуматься о детях. Она и раньше рассуждала об этом, но спорт все равно был на первом месте. Теперь все изменится. Норвежке всего 32. Вскоре, возможно, она наконец-то найдет время на то, чтобы официально зарегистрировать брак с Бюгланном. Он сделал ей предложение в 2022 году, а вместе они уже больше 10 лет.
Очевидно, что им вместе весело — было, есть и будет. Экхофф — не самая типичная биатлонистка. Помимо успехов в спорте многим она запомнится еще и своими добрыми выходками.
После олимпийского сезона 2014 года на вечеринке по случаю завершения стартов алкоголь сделал свое дело. Йоханнес Бе в образе рок-звезды исполнял хит группы Green Day „Basket Case“. Затем к нему присоединился Эмиль Хегле Свендсен. А чуть позже на сцене появилась Экхофф и устроила шоу: погладила по голому торсу Йоханнеса, а потом, когда ее попытались согнать со сцены, исполнила горячий танец (эпизод с Тириль с 1.41).
В подкасте „Непрошедший габарит“ Экхофф и Ингрид Тандревольд позволяли себе обсуждать проблемы, о которых редко говорят, а также спортсменов из биатлонной тусовки. Так, например, все узнали, что Экхофф окунула часть гоночного комбинезона в унитаз незадолго до старта, а Тандревольд описалась во время гонки. Француза Эмильена Жаклена девушки называли „трахарем“, а взгляд биатлонисток из сборной России называли „сучьим“.
Никого из легенд спорта Экхофф никогда не возвышала. На Олимпийских играх — 2014 в Сочи она позволила себе ударить Уле-Эйнара Бьорндалена по попе, когда передавала эстафету, а лыжника Петтера Нортуга однажды назвала „толстым“ (потом пришлось извиняться). Тура Бергер открыла для норвежки вязание, поэтому шуток в ее сторону не было.
Доставалось и Бюгланну. В 2019 году Экхофф ушибла бедро. У нее случилось внутреннее кровотечение между кожей и мышцами, поэтому травма была выпуклой и большой. Врачи сделали Тириль ультразвук, который она отправила ему, сказав, что беременна. Онунну было не по себе, а Экхофф повеселилась.
Помимо шуток над другими, Экхофф умеет смеяться и над собой. Вот показательный момент, когда она чуть промахнулась на пьедестале почета.
В гостях на ютуб-канале у Терезы Йохауг она читала скороговорки, а еще ела перец и потом пыталась избавиться от горечи во рту с помощью сметаны.
Ввязываться в различные челленджы для Экхофф тоже не проблема.
В общем, биатлон потерял не только талантливую биатлонистку, но и одну из самых веселых спортсменок в тусовке. Теперь ее подруге Тандревольд придется справляться с этой миссией самостоятельно.
Источник - Sport24
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.