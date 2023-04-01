Самая веселая биатлонистка уходит из спорта. Зажигала пьяной с Бе, наезжала на россиянок и оскорбила Нортуга

— Биатлон был моей жизнью практически столько, сколько я себя помню, и странно представить себе жизнь без него. В прошлом году я какое-то время была в стороне, так что в целом это был естественный шаг к тому, чтобы принять это решение. Это странно и немного грустно, но в то же время очень приятно.

На счету норвежки:

2 золота Олимпийских игр;

10 золотых медалей чемпионатов мира;

золото Всемирных военных игр;

Кубок мира в общем зачете в сезоне-2020/2021.

У Экхофф вряд ли был выбор, чем заняться в своей жизни. Ее брат Стиан и сестра Кайя увлеклись биатлоном, а вскоре в этом виде спорта оказалась и Тириль, которой тоже хотелось стрелять и бегать на лыжах.

Стиан в итоге стал чемпионом мира — 2005 в эстафете, а Кайя не добилась больших успехов. Позже Тириль превзошла все семейные достижения, взяв золото всех крупных стартов. Вот только нельзя сказать, что победы дались ей легко. Большинство из них были в эстафетах, а не в личных гонках, что явно не могло не напрягать Экхофф. Она всячески пыталась проявить себя в индивидуальных дисциплинах, но это получалось не так уж часто.

Настоящий прорыв случился в 2019 году (на Кубке мира за Норвегию биатлонистка дебютировала в 2011-м). Экхофф выигрывала гонку за гонкой, сделала первый ноль в карьере. В итоге она взяла Большой хрустальный глобус в 2021-м. Тогда Тириль стала настоящей суперзвездой, о ней говорили так же часто, как и о Марте Улсбю-Ройселанн. Казалось, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине личное золото не уйдет от норвежки, но домой она вернулась только с победой в смешанной эстафете. Сезон прошел вообще не так, как хотелось бы.

После Олимпиады у Экхофф начались проблемы, которые заставили ее полностью пропустить нынешний сезон.