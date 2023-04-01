Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы мы будем видеть северное сияние еще чаще(2)
Этот весенне-зимний период принес много радостных моментов любителям северного сияния. Красивые фотографии и видео с зелеными или красными тканями, клубящимися в небе, часто попадали в СМИ. Происходит ли что-то особенное? Может солнце сходит с ума?
Как сказал бы один умный и в меру упитанный мужчина из Стокгольма: спокойствие, только спокойствие. Солнце по-прежнему следует своему 11-летнему циклу активности. Просто сейчас время, когда активность возрастает и должна достигнуть пика где-то между 2024 и 2026 годами.
Ход этого цикла нельзя предсказать так же точно, как, например, солнечные или лунные циклы, но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы северное сияние будет более ярким и наблюдать его можно будет чаще.
На экваторе северного сияния нет
Причина частых сообщений о северном сиянии заключается еще и в том, что камеры на телефонах становятся все лучше, и все больше людей делятся своими снимками.
Как, вероятно, знает большинство людей, видевших северное сияние, оно возникает, когда частицы солнечного ветра попадают в атмосферу и вызывают свечение кислорода и азота. В Африке и на экваторе северного сияния нет.
Но давайте вернемся к первопричине и посмотрим, что происходит на солнце, прежде чем двуногие обитатели Земли приходят в восторг от игры красок на небе.
Поверхность Солнца бурлит. Более горячая материя поднимается из недр Солнца к поверхности в конвективных пузырях, а затем снова остывает и возвращается вниз.
В сравнении с Землей Солнце имеет более сильное магнитное поле. Оно вращается вокруг своей оси таким образом, что на экваторе вращение происходит быстрее, а вблизи полюсов - медленнее.
Подобное вращение иногда запутывает силовые линии магнитного поля, и на поверхности Солнца образуются области, где „пузырьки“ не могут подняться к поверхности. Эти области остаются более холодными и темными. Они называются солнечными пятнами.
По какому-то пока неясному механизму магнитная энергия, застярвшая в пятнах, может в какой-то момент высвободиться и спровоцировать выброс в хромосфере. В свою очередь, в короне Солнца над хромосферой может произойти мощный выброс вещества. Если он будет направлен в сторону Земли, то через день-два мы можем увидеть северное сияние. Чем больше пятен на Солнце, тем чаще происходят выбросы.
Мы надеемся на доброжелательность Солнца
Однако электроны и другие заряженные частицы, выбрасываемые из солнечной короны, могут сеять хаос и вблизи Земли. Это стало очевидным в последние десятилетия, когда люди начали использовать электричество в своих целях. Сильные солнечные вспышки могут повредить электронику космических кораблей и самолетов.
Дело может дойти даже до того, что геомагнитно-индуцированные токи могут вмешаться в работу наземных систем электроснабжения. Самый известный случай - девятичасовое отключение электричества в канадском Квебеке 13 марта 1989 года, вызванное геомагнитной бурей, спровоцированной двумя последовательными мощными вспышками на Солнце.
Восточное и северо-восточное побережья США и южная Канада особенно уязвимы из-за своего географического расположения.
Мы оставим любителям истории изучение событий Каррингтона 1859 года, а сами немного поразмышляем о том, что в мире звезд Солнце - обычное и ничем не примечательное. Многие другие звезды также демонстрируют активность, схожую с солнечной. Мы не можем изучить их очень подробно, но определенные признаки указывают на то, что в них происходят вспышки.
Мощные солнечный вспышки представляет угрозу не столько для природы, сколько для человека
На звездах, более холодных, чем Солнце, также происходят вспышки и даже в тысячи или десятки тысяч раз мощнее. Можем ли мы опасаться чего-то подобного от Солнца? Честный ответ - мы не знаем. Некоторые ученые утверждают, что этого нельзя исключать. Просто мы изучали Солнце очень непродолжительное время.
Будем надеяться на доброжелательность солнца и наслаждаться зрелищем северного сияния. Однако мощные солнечные лучи представляют угрозу не столько для природы, сколько для человека.
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