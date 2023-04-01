Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы мы будем видеть северное сияние еще чаще

Как сказал бы один умный и в меру упитанный мужчина из Стокгольма: спокойствие, только спокойствие. Солнце по-прежнему следует своему 11-летнему циклу активности. Просто сейчас время, когда активность возрастает и должна достигнуть пика где-то между 2024 и 2026 годами.

Ход этого цикла нельзя предсказать так же точно, как, например, солнечные или лунные циклы, но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы северное сияние будет более ярким и наблюдать его можно будет чаще.

На экваторе северного сияния нет

Причина частых сообщений о северном сиянии заключается еще и в том, что камеры на телефонах становятся все лучше, и все больше людей делятся своими снимками.

Как, вероятно, знает большинство людей, видевших северное сияние, оно возникает, когда частицы солнечного ветра попадают в атмосферу и вызывают свечение кислорода и азота. В Африке и на экваторе северного сияния нет.

Но давайте вернемся к первопричине и посмотрим, что происходит на солнце, прежде чем двуногие обитатели Земли приходят в восторг от игры красок на небе.

Поверхность Солнца бурлит. Более горячая материя поднимается из недр Солнца к поверхности в конвективных пузырях, а затем снова остывает и возвращается вниз.

В сравнении с Землей Солнце имеет более сильное магнитное поле. Оно вращается вокруг своей оси таким образом, что на экваторе вращение происходит быстрее, а вблизи полюсов - медленнее.

Подобное вращение иногда запутывает силовые линии магнитного поля, и на поверхности Солнца образуются области, где „пузырьки“ не могут подняться к поверхности. Эти области остаются более холодными и темными. Они называются солнечными пятнами.