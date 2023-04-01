01.04.2023, 18:39
ФОТО | Стиль и выносливость: премьер-министр приняла участие в забеге(8)
ФОТО: | Facebook
Премьер-министр Кая Каллас приняла участие в забеге „Перелеска“.
Премьер-министр опубликовала у себя в Facebook фотографии с забега „Перелеска“. „Для меня было большой честью принять участие в забеге, который дал старт месяцу ветеранов“, - говорится в посте.
Больше фотографий с сегодняшнего забега можно посмотреть здесь.
Забег также пройдет и в других городах Эстонии:
02.04 в Раквере
08.04 в Курессааре
15.04 в Нарве
16.04 в Тарту
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