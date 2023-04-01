Спорт
01.04.2023, 18:39

ФОТО | Стиль и выносливость: премьер-министр приняла участие в забеге

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Кая Каллас в забеге "Перелеска"
Кая Каллас в забеге "Перелеска"
ФОТО: Facebook: Kaja Kallas | Facebook

Премьер-министр Кая Каллас приняла участие в забегеПерелеска“.

Премьер-министр опубликовала у себя в Facebook фотографии с забега „Перелеска“. „Для меня было большой честью принять участие в забеге, который дал старт месяцу ветеранов“, - говорится в посте.

Больше фотографий с сегодняшнего забега можно посмотреть здесь.

Забег также пройдет и в других городах Эстонии:

02.04 в Раквере

08.04 в Курессааре

15.04 в Нарве

16.04 в Тарту

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