Искусственный интеллект может заместить 300 миллионов рабочих мест в развитых странах

По оценке экспертов, 18% нынешней работы в мире может быть автоматизировано, при этом последствия будут сильнее ощущаться в странах с развитой экономикой (например, в США и Евросоюзе), чем на развивающихся рынках. С наибольшей угрозой в такой ситуации столкнутся белые воротнички — административные работники, юристы и другие люди, которые не занимаются физическим трудом. Из отчета следует, что искусственный интеллект будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% — в юриспруденции, пишет Медуза.

Goldman Sachs при этом отмечает, что генеративный ИИ (искусственный интеллект, использующий модель машинного обучения, например, чат-бот ChatGPT) может вызвать „бум производительности“, который в конечном итоге приведет к росту мирового ВВП на 7% в течение 10 лет. Однако это произойдет в том случае, если половина компаний по всему миру внедрит технологии искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет.

Согласно прогнозу, в США развитие ИИ никак не затронет 30% работников (они занимаются физическим трудом). Еще 63% смогут автоматизировать свою работу. При этом у 7% американцев половина их задач на работе может быть выполнена с помощью искусственного интеллекта — и они окажутся под угрозой увольнения.

Как считает директор Oxford Martin School при Оксфордском университете Карл Бенедикт Фрей, нет никакого способа узнать, сколько рабочих мест будет заменено генеративным ИИ.

„Посмотрите на внедрение технологии GPS и таких платформ, как Uber. Внезапно знание всех улиц Лондона стало гораздо менее ценным, поэтому нынешние водители столкнулись с существенным сокращением заработной платы, примерно на 10%. Результатом стало снижение заработной платы, а не уменьшение количества водителей“, — сказал Фрей в комментарии „Би-би-си“.