ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (402-й день) | Российские военные обстреляли Херсонскую область, Зеленский ввел новые санкции, Россия проводит наступательные действия одновременно на четырех направлениях

Сослуживцы расстрелянного после слов „Слава Украине!“ военнопленного рассказали о том, как он попал в плен. Расстрелянный после слов „Слава Украине!“ украинский военнопленный Александр Мациевский попал в окружение во время неожиданной атаки российских войск под Бахмутом. Российские войска в ходе той атаки наступали волнами, перешагивая через тела своих товарищей, пишет The Wall Street Journal, которая пообщалась с сослуживцами и матерью Мациевского.

Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направились к лесополосе возле села Красная Гора около Бахмута, чтобы поддержать танковую бригаду, оборонявшую север города.

Бригада занялась рытьем окопов, но уже через 15 минут попала под минометный обстрел российской армии. Потом началось наступление российских войск. По словам сержанта Василия Замолы, который служил в той же бригаде, атака шла волнами: солдаты шли по телам погибших товарищей.



Мациевского вместе с еще четырьмя солдатами отрезали от основной группы. Бригада удерживала оборону целый день. К вечеру был отдан приказ отступать — приборы ночной видимости, которые были у солдат, не позволяли им продолжать бой.



Вероятно, именно тогда Мациевский попал в плен, а после был расстрелян. Изданию не удалось выяснить, когда и где он погиб. Как рассказывают военнослужащие бригады Мациевского, они сразу же узнали своего сослуживца на видео, которое распространилось по сети в начале марта, однако украинским спецслужбам все равно потребовалось около недели для установления личности погибшего на видео.



Под украинские санкции, которые сегодня ввел в действие Зеленский, попали члены семей российских чиновников.

В том числе:

Илья Медведев и Светлана Медведева — сын и жена заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;

Любовь Кабаева — мать гимнастки и главы совета директоров холдинга „Национальная Медиа Группа“ Алины Кабаевой;

Табарик Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова;

Любовь и Надежда Кириенко — дочери заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.