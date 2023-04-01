ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (402-й день) | Российские военные обстреляли Херсонскую область, Зеленский ввел новые санкции, Россия проводит наступательные действия одновременно на четырех направлениях
Подводим итоги 402-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Сослуживцы расстрелянного после слов „Слава Украине!“ военнопленного рассказали о том, как он попал в плен. Расстрелянный после слов „Слава Украине!“ украинский военнопленный Александр Мациевский попал в окружение во время неожиданной атаки российских войск под Бахмутом. Российские войска в ходе той атаки наступали волнами, перешагивая через тела своих товарищей, пишет The Wall Street Journal, которая пообщалась с сослуживцами и матерью Мациевского.
Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направились к лесополосе возле села Красная Гора около Бахмута, чтобы поддержать танковую бригаду, оборонявшую север города.
Бригада занялась рытьем окопов, но уже через 15 минут попала под минометный обстрел российской армии. Потом началось наступление российских войск. По словам сержанта Василия Замолы, который служил в той же бригаде, атака шла волнами: солдаты шли по телам погибших товарищей.
Мациевского вместе с еще четырьмя солдатами отрезали от основной группы. Бригада удерживала оборону целый день. К вечеру был отдан приказ отступать — приборы ночной видимости, которые были у солдат, не позволяли им продолжать бой.
Вероятно, именно тогда Мациевский попал в плен, а после был расстрелян. Изданию не удалось выяснить, когда и где он погиб. Как рассказывают военнослужащие бригады Мациевского, они сразу же узнали своего сослуживца на видео, которое распространилось по сети в начале марта, однако украинским спецслужбам все равно потребовалось около недели для установления личности погибшего на видео.
Под украинские санкции, которые сегодня ввел в действие Зеленский, попали члены семей российских чиновников.
В том числе:
Илья Медведев и Светлана Медведева — сын и жена заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;
Любовь Кабаева — мать гимнастки и главы совета директоров холдинга „Национальная Медиа Группа“ Алины Кабаевой;
Табарик Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова;
Любовь и Надежда Кириенко — дочери заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.
В Курской области под украинский обстрел попало село Искра Хомутовского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего было зафиксировано более 20 „прилетов“.
Пострадавших и разрушений нет, утверждает глава области. В результате обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: Искры, села Клевень, а также деревни Богословка.
Российские военные обстреляли Херсонскую области, сообщил глава офиса президента Украины Анрдей Ермак.
Один местный житель погиб при артиллерийском обстреле Херсона. Поврежден частный дом. В селе Казацкое россияне также попали в частный дом, ранения получил один человек.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента „Мотор Сичи“ Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян, сообщает „Украинская правда“.
Также под санкциями оказались 225 компаний из России. Ограничения будут действовать 10 лет.
Другим указом Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в интервью Defense One, что в этом году победа Украины в войне против России маловероятна.
„Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины — прогнать россиян с оккупированных РФ территорий Украины. И это важная и очень сложная военная задача. <…> Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача“, — отметил Милли.
Россия проводит наступательные действия одновременно на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.
Однако, в основном, - безуспешно. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В России начался весенний призыв в армию. На срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек - на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.
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