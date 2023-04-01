Северная Ирландия: гражданка Латвии получила 16 лет тюрьмы за жестокое убийство подруги и коллеги

По данным британских и североирландских СМИ, тело 61-летней Людмилы со следами насильственной смерти было найдено в ее доме в Лимавади в апреле 2021 года. Ее нашел коллега, которого работодатель Людмилы направил к ней домой, когда та не вышла в свою смену. У женщины остались двое взрослых сыновей и двое внуков, пишет rus.delfi.lv.

Согласно официальным данным, Людмила переехала в Северную Ирландию из Латвии в 2009 году. После переезда она работала на кухне в одном из винных баров Лимавади. Местные жители и коллеги по работе охарактеризовали ее как любимого и уважаемого человека, который постоянно оказывал поддержку тем, кто так же, как она, перебрались в Северную Ирландию из Латвии или других стран Восточной Европы.

Известно, что убийца и жертва были близкими подругами и коллегами. Людмила также помогала Светлане жильем и деньгами.

Во время судебных дебатов в Королевском суде Белфаста судья О'Хара сказал, что отягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали два фактора: жестокость, с которой была убита Людмила, а также тот факт, что ее в собственном доме убил человек, которому она доверяла.

Согласно записям камер видеонаблюдения, Шведова приехала в дом к Людмиле 20 апреля 2021 года, а затем покинула его с двумя большими сумками.

После убийства Шведова пыталась избежать правосудия, избавившись от орудия убийства и своей одежды. Во время следствия подозреваемая неоднократно настаивала на том, что не убивала свою старшую подругу и в тот роковой день она оказалась последней, кто видел ее живой. Светлана также рассказала, что в тот день они выпили с Людмилой около 12 баночек пива, но, когда она уходила, подруга еще была жива и здорова.

На суде было сообщено, что Шведова на апрель 2021 года имела задолженность по квартплате в размере 900 фунтов стерлингов и была должна Людмиле 800 фунтов стерлингов. На следующий день после убийства она заплатила более 500 фунтов стерлингов агенту по аренде жилья. Правда, ее адвокат отметил, что эти деньги ей дал сын.