Цены растут: свинина дорожает последней

Уровень самообеспеченности эстонского свиноводческого хозяйства, по ее словам, в последние годы остается на уровне 85%, поэтому оставшуюся часть потребляемой свинины приходится импортировать.

„Промышленники в качестве промежуточного этапа останавливают быстрый рост цен на мировом рынке для потребителя. Им приходится мириться с ценовой разницей за счет собственной маржи. И если цены остаются постоянно высокими, а магазин по-прежнему, так сказать, вынужден мириться с более высокими ценами отраслей, то цены в магазинах тоже начинают расти. Магазины в свою очередь стараются не передавать изменение цены потребителю сразу, чтобы сохранить конкуренцию между магазинами“, – объясняет Ландсааре.

Она говорит, что переговоры о цене между продавцом и поставщиком – это всегда сложный процесс для поставщика, потому что магазин хочет как можно дольше удерживать закупочную цену как можно ниже.

„Конечные потребители всегда видят подорожание продуктов в магазин е с опозданием. Причина в первую очередь в конкуренции между магазинами, потому что в целом магазины хотят рекламировать себя как самое доступное для потребителя место для покупок“, – комментирует руководитель пищевой сферы Сельскохозяйственно-торговой палаты Меэли Ландсааре.

По словам экспертов, причин нынешнего подорожания несколько. Это и резкий рост цен на зерно из-за войны в Украине, и мировые проблемы с логистическими цепочками, и потребительское поведение Китая. Все это наводит на множество вопросов – как рост цен на свинину повлияет на рынок Эстонии, есть ли риск, что местные предприятия попросту не выживут с такими ценами? И насколько вообще локальные производители покрывают потребности внутреннего рынка?

В 2022 году первой на инфляцию отреагировала говядина, цена на нее в Эстонии подскочили существенно. Однако так как этот вид мяса не является основным в предпочтениях покупателей, рост цен не него не сильно ударил по кошельку жителей страны. Затем существенно подорожало куриное филе. Так как в Эстонии любят этот продукт, цена сыграла свою роль – потребление курицы несколько сократилось. И вот рост цен затронул свинину.

„Конечно, не все свиньи, выращенные в Эстонии, продаются здесь, некоторые из них также экспортируются. Скорее завозится более дешевое и преимущественно глубокозамороженное сырье, а вывозится качественная эстонская свинина или живые животные“, – рассказывает руководитель пищевой сферы Сельскохозяйственно-торговой палаты.

Глобальный рост цен на свинину, считает Меэли Ландсааре, скорее может принести эстонским свиноводам облегчение, потому что в целом наша местная продукция дороже, чем мясо, произведенное в других местах.

„Чем меньше разница в цене между произведенной в Эстонии свининой и свининой, произведенной в других странах, тем выше вероятность, что эстонская свинина будет продаваться на предприятиях Эстонии“, – объясняет Ландсааре.

Расходы выросли

Однако непосредственные участники рынка, производители популярной у эстонских потребителей мясной продукции, настроены менее оптимистично.

„Для производства своей продукции Rakvere использует в основном только свинину со своих ферм в Эстонии, – говорит Янне Лайк-Лыхмус, директор HKScan по маркетингу и развитию продукции в странах Балтии. – Свиноводство Эстонии находится в ситуации кризиса – каждая выращенная свинья приносит убыток. Цены на компоненты производства увеличились в разы, и цена реализации мяса не покрывает затраты. Стоимость корма, который составляет 60-70% производственных расходов, выросла в два раза, электричество и тепловая энергия – в шесть-восемь раз“.

По словам Лайк-Лыхмус, нет ясности относительно будущего свиноводства.

„Для нас главным является обеспечение хороших условий для животных: качественный корм, тепло, освещение и забота. Несмотря на сложившуюся ситуацию, необходимо покупать корм, оплачивать электричество и тепло, а также своевременно платить работникам заработную плату“, – констатирует Янне Лайк-Лыхмус.

Она отмечает, что свиноводство в Европе сокращается, чтобы не увеличивать расходную базу. В то же время запасы свинины на складах, которые до этого имелись, теперь начинают уменьшаться.