Цены растут: свинина дорожает последней(4)
В Эстонии дорожает все, и мясо – не исключение. Но если резкий рост цен на говядину, а затем и курицу случился еще в прошлом году, то свинина держалась до последнего. И вот стало известно, что на мировом рынке цены на этот вид мяса также подскочили. Как рост цен отразится на местных производителях и потребителях – разбиралась „МК-Эстония“.
В 2022 году первой на инфляцию отреагировала говядина, цена на нее в Эстонии подскочили существенно. Однако так как этот вид мяса не является основным в предпочтениях покупателей, рост цен не него не сильно ударил по кошельку жителей страны. Затем существенно подорожало куриное филе. Так как в Эстонии любят этот продукт, цена сыграла свою роль – потребление курицы несколько сократилось. И вот рост цен затронул свинину.
По словам экспертов, причин нынешнего подорожания несколько. Это и резкий рост цен на зерно из-за войны в Украине, и мировые проблемы с логистическими цепочками, и потребительское поведение Китая. Все это наводит на множество вопросов – как рост цен на свинину повлияет на рынок Эстонии, есть ли риск, что местные предприятия попросту не выживут с такими ценами? И насколько вообще локальные производители покрывают потребности внутреннего рынка?
Потребитель замечает не сразу
„Конечные потребители всегда видят подорожание продуктов в магазине с опозданием. Причина в первую очередь в конкуренции между магазинами, потому что в целом магазины хотят рекламировать себя как самое доступное для потребителя место для покупок“, – комментирует руководитель пищевой сферы Сельскохозяйственно-торговой палаты Меэли Ландсааре.
Она говорит, что переговоры о цене между продавцом и поставщиком – это всегда сложный процесс для поставщика, потому что магазин хочет как можно дольше удерживать закупочную цену как можно ниже.
„Промышленники в качестве промежуточного этапа останавливают быстрый рост цен на мировом рынке для потребителя. Им приходится мириться с ценовой разницей за счет собственной маржи. И если цены остаются постоянно высокими, а магазин по-прежнему, так сказать, вынужден мириться с более высокими ценами отраслей, то цены в магазинах тоже начинают расти. Магазины в свою очередь стараются не передавать изменение цены потребителю сразу, чтобы сохранить конкуренцию между магазинами“, – объясняет Ландсааре.
Уровень самообеспеченности эстонского свиноводческого хозяйства, по ее словам, в последние годы остается на уровне 85%, поэтому оставшуюся часть потребляемой свинины приходится импортировать.
„Конечно, не все свиньи, выращенные в Эстонии, продаются здесь, некоторые из них также экспортируются. Скорее завозится более дешевое и преимущественно глубокозамороженное сырье, а вывозится качественная эстонская свинина или живые животные“, – рассказывает руководитель пищевой сферы Сельскохозяйственно-торговой палаты.
Глобальный рост цен на свинину, считает Меэли Ландсааре, скорее может принести эстонским свиноводам облегчение, потому что в целом наша местная продукция дороже, чем мясо, произведенное в других местах.
„Чем меньше разница в цене между произведенной в Эстонии свининой и свининой, произведенной в других странах, тем выше вероятность, что эстонская свинина будет продаваться на предприятиях Эстонии“, – объясняет Ландсааре.
Расходы выросли
Однако непосредственные участники рынка, производители популярной у эстонских потребителей мясной продукции, настроены менее оптимистично.
„Для производства своей продукции Rakvere использует в основном только свинину со своих ферм в Эстонии, – говорит Янне Лайк-Лыхмус, директор HKScan по маркетингу и развитию продукции в странах Балтии. – Свиноводство Эстонии находится в ситуации кризиса – каждая выращенная свинья приносит убыток. Цены на компоненты производства увеличились в разы, и цена реализации мяса не покрывает затраты. Стоимость корма, который составляет 60-70% производственных расходов, выросла в два раза, электричество и тепловая энергия – в шесть-восемь раз“.
По словам Лайк-Лыхмус, нет ясности относительно будущего свиноводства.
„Для нас главным является обеспечение хороших условий для животных: качественный корм, тепло, освещение и забота. Несмотря на сложившуюся ситуацию, необходимо покупать корм, оплачивать электричество и тепло, а также своевременно платить работникам заработную плату“, – констатирует Янне Лайк-Лыхмус.
Она отмечает, что свиноводство в Европе сокращается, чтобы не увеличивать расходную базу. В то же время запасы свинины на складах, которые до этого имелись, теперь начинают уменьшаться.
„Это приводит к ситуации, когда, с одной стороны, с ферм не поступает достаточного количества свиней, а с другой - заканчиваются складские запасы. Как результат – цена на свинину растет, – поясняет директор HKScan по маркетингу и развитию продукции в странах Балтии. – Экономика Эстонии как открытая экономика очень быстро реагирует на происходящее в Европе, и как следствие все происходящее влияет и на нас – цены на свинину повышаются также и в Эстонии“.
Местная свинина – приоритет
„Nõo Lihatööstus по-максимуму использует местное сырье для поддержки сельского хозяйства Эстонии, – говорит председатель совета предприятия Симмо Круустюк. – Это также важно для безопасности пищевых продуктов и защиты окружающей среды. Производственный и транспортный след намного меньше при использовании продуктов от близлежащих фермеров. Кроме того, эстонская еда чистая и качественная, что Nõo Lihatööstus считает очень важным при выборе сырья. Несмотря на ценовое давление, наша компания не идет на компромисс в отношении качества продуктов питания. Это наш принцип“.
Безумный рост цен на свинину и все остальное сырье, по словам Круустюка, сильно затруднил доставку продукции пищевой промышленности.
„Сырье за короткое время подорожало почти на 60%, а цена на продукцию выросла всего на 10-15%. К сожалению, покупательная способность потребителей в нынешних условиях снизилась, и производители должны это учитывать, – замечает председатель совета Nõo Lihatööstus. – При формировании цены на нашу продукцию мы должны учитывать все эти факторы, чтобы потребитель покупал, и в то же время наше производство было устойчивым. Мы постоянно следим за ситуацией на рынке и принимаем соответствующие ценовые решения“.
20 лет назад было иначе?
И все же некоторые считают, что качество мяса, не только свинины, сейчас ухудшилось по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Потребители отмечают слишком интенсивный запах и то, что мясо трудно разжевать. Это заблуждение потребителей или мясо действительно изменилось ввиду новых требований к продукции и новых поставщиков?
„Качество эстонской свинины, безусловно, высокое, – заявляет руководитель пищевой сферы Сельскохозяйственно-торговой палаты Меэли Ландсааре. – Это также подтверждается отчетами Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов. Данные мониторинга показывают наличие остатков ветеринарных препаратов и некоторых загрязняющих веществ в живых животных и продуктах животного происхождения. Согласно этим отчетам, эстонское производство является одним из самых чистых“.
Отзывы потребителей о качестве продукта, по словам Ландсааре, безусловно, ценная информация, но нужно всегда учитывать, как готовятся мясные продукты в домашних условиях.
„Например, правильно ли соблюдалась инструкция по приготовлению полуфабрикатов, был ли домашний маринад недосоленным или пересоленным, готовилось ли мясо при нужной температуре и было ли оптимальным время приготовления – не меньше и не больше. При приготовлении блюд из свинины, безусловно, важна свежесть мяса, а также условия и способы размораживания замороженного мяса. Обязательно нужно следовать инструкциям производителей, в том числе сроку годности, чтобы быть уверенным в том, что из свинины будет приготовлено вкусное блюдо“, – констатирует Меэли Ландсааре.
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