Железнодорожная катастрофа в Швейцарии: есть пострадавшие

По меньшей мере 12 человек (девять взрослых и трое детей) пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Швейцарии. Получивших травмы пассажиров доставили в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Euronews.