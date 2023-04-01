За рубежом
01.04.2023, 14:14

Железнодорожная катастрофа в Швейцарии: есть пострадавшие

 
ФОТО: FABRICE COFFRINI | Scanpix

По меньшей мере 12 человек (девять взрослых и трое детей) пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Швейцарии. Получивших травмы пассажиров доставили в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Euronews.

Два поезда сошли с рельсов в кантоне Берн. К месту ЧП немедленно прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Железнодорожный оператор Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) заявил, что, вероятно, инцидент произошел из-за сильного ветра. Сообщается, что в точное время аварии ближайшая измерительная станция зафиксировала порыв ветра со скоростью 136 км/ч.

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