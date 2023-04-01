01.04.2023, 14:32
ФОТО | „Он погиб и за свободу Эстонии в том числе!“. Иво Юрак похоронен на кладбище в Раади
Иво Юрак, бывший офицер Сил обороны, погибший в Украине, похоронен сегодня на кладбище Раади в Тарту.
Церемония началась в полдень.
В начале марта 45-летний Иво Юрак погиб в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области в Украине. Он воевал там с осени прошлого года в составе Украинского интернационального легиона. В Эстонии Иво Юрак служил командиром разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. Он также был штабным офицером Сил обороны.
Знакомые и друзья вспоминают Юрака, как настоящего патриота. Государство помогло доставить его прах на родину.