ФОТО | „Он погиб и за свободу Эстонии в том числе!“. Иво Юрак похоронен на кладбище в Раади

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Памяти капитана Иво Юрака (11.10.1977-07.03.2023)

За свободу пал хороший боевой товарищ, собрат по оружию и защитник.

Иво Юрак, окончивший гимназию Ляхте в 1996 году, проходил военную службу в 1996-1997 годах в оперативном полку внутренних дел. Вероятно, именно там он заинтересовался военным делом, прошел тестирование и был принят на 1-й базовый курс Эстонского национальный колледж обороны (ныне Академия сил обороны).

В 1999 году он был назначен командиром группы в караульный батальон. Осенью следующего года он поступил на свой первый курс обучения профессии сапера в Финляндии. В 2002 году, будучи офицером, он поступил на службу в Скаутский батальон в качестве командира саперной группы.

В 2004-2005 годах он участвовал в военной операции в Косово в качестве командира в разведроте BALTSQN-10. Именно эта миссия пробудила его интерес к разведке. С 2005 по 2007 год он учился в Академии сил обороны.

После завершения учебы в 2007 году он продолжил службу в качестве офицера разведки в штабе Скаутского батальона, который стал для него родным домом.

В 2009 году в качестве офицера разведки участвовал в военной операции ESTCOY-8 в Афганистане.

С 2010 по 2013 год он был штабным офицером, а затем командиром разведки в 1-й пехотной бригады.

Иво был очень патриотичным человеком, для него служба и хобби в Силах обороны - два в одном. Он активно участвовал в военно-спортивных и стрелковых соревнованиях. Он также активно делился знаниями в области военной инженерии и разведки с членами Кайтселийта. Он был веселым и отзывчивым человеком и никогда не говорил „нет“, когда его просили о помощи.



Иво Юраку во время службы был награжден следующими медалями:

- Медаль НАТО за участие в военной операции (2 раза);

- Медаль, полученная от министерства обороны за участие в международной военной операции (2 раза);

- Орден за боевые заслуги;

- Нагрудный знак 1-й пехотной бригады ;