Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос в СБУ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел утром субботы, 1 апреля, был вызван на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Процедура назначена на полдень по местному времени, затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в лавре. В доме священнослужителя проходит обыск. В то же время сам митрополит в утренней беседе рассказал прихожанам, что ему назначен домашний арест.

Митрополит Павел (в миру - Петр Лебедь) подозревается в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, указали в лавре. Кроме того, ему инкриминирована статья об оправдании, признании правомерным или отрицании вооруженной агрессии России против Украины, добавили в монастыре.

Наместник прокомментировал это следующим образом: „То, что сделала Россия, Путин - ни в коем случае не оправдывается. Я вам говорил, и я всегда стоял, стою и буду стоять на защите своей Родины“.

Украинская спецслужба на момент публикации не комментировала ситуацию.

УПЦ МП отказалась покидать Киево-Печерскую лавру

С 29 марта был расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд.

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