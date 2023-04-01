Эстонские аналитики: осенью Euribor достигнет пика

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, Euribor может подняться выше, чем прогнозирует Банк Эстонии.

„Экономика еврозоны по-прежнему стоит перед угрозой чрезмерно высокой инфляции, и единственный способ ее контролировать – это повышение процентных ставок. Ни один аналитик не может быть мудрее рынка, но я не исключаю, что Euribor может быть выше, чем прогнозирует Банк Эстонии“, – пояснил Нестор в интервью ERR.

Нестор добавил, что в долгосрочной перспективе представляется вероятным, что Европейский центробанк начнет снижать процентные ставки, кода инфляция будет взята под контроль, что приведет к снижению Euribor.

В Swedbank ERR сообщили, что они ожидают, что Европейский центробанк еще дважды повысит базовую ставку на 0,25 процентного пункта, что в свою очередь отразится на Euribor. „Сейчас ожидается, что шестимесячный Euribor достигнет отметки ниже 4%, а затем начнет снижаться“, – сказала старший экономист Swedbank Лийс Элмик.

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