У птиц в парке Тондираба появилось новое жильё

„Ingrad Kinnisvara представлена в нескольких районах, в том числе и в Ласнамяэ. Наша команда считает, что дом и работа не ограничиваются только квартирой или офисным зданием, а все, что нас окружает, тоже является нашим домом и требует внимания. Активно сотрудничая с местными самоуправлениями, мы стремимся быть примером для других“, – сообщил Алексей Пийрисильд, председатель правления Ingrad Kinnisvara. Пийрисильд добавил, что особенно приятно начинать проект именно в парке Тондираба, в котором он сам проводит немало свободного времени.

„Я всегда согласна и готова в рамках наших возможностей поддержать желание частных предприятий и жителей внести вклад в развитие городского пространства. Я очень рада, что у нас в Ласнамяэ с каждым днем становится все больше таких партнеров и активных жителей. Уверена, что установка скворечников — это только начало конкретного сотрудничества“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В марте Ingrad Kinnisvara обратилась в управу района Ласнамяэ с идеей установить в самом большом и новом парке Ласнамяэ – Тондираба скворечники. Для их размещения совместно со специалистами районной управы были выбраны подходящие места, где 31 марта членами команд Ingrad Kinnisvara и управы района Ласнамяэ были установлены новые красивые скворечники.

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