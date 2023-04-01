Российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе

Уточняется, что для участия в Уимблдоне спортсмены должны соблюдать несколько условий — не поддерживать российское вторжение в Украину и не получать госфинансирование от России или Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал „аморальным“ решение организаторов допустить российских и белорусских теннисистов к соревнованиям.

„Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах“, — написал Кулеба в Twitter.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля. В прошлом году российским и белорусским спортсменам запретили в нем участвовать из-за вторжения России в Украину.

Несколько дней назад Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать к соревнованиям российских спортсменов, имеющих контракт с армией или органами безопасности. При допуске спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символики в поддержку войны, заявили в комитете.

Спортсмены из России и Беларуси могут принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях. Комитет отложил принятие решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к Олимпиаде 2024 года в Париже.

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