Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и „Медузы“ доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Жители Бучи, чьи тела позднее обнаружили около административного здания рядом со стекольным заводом, в феврале 2022 года вступили в местную территориальную оборону (сокращенно — тероборону) и получили стрелковое оружие. 3 марта, когда на другом конце длинной улицы Яблонской появились российские десантники, участники теробороны стояли на блокпосту. Узнав о приближении российских войск, они спрятались в частном доме, где их обнаружили на следующий день и отконвоировали в административное здание — то самое, в котором десантники из 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии устроили свой пункт временной дислокации. Момент, когда десантники ведут по Буче девять захваченных участников теробороны, попал на видео с камеры наблюдения на Яблонской (десантники уничтожали камеры, но все разбить не получилось — и эти неудачные попытки тоже попали на видео). А 5 марта украинский дрон зафиксировал на видео семь тел, лежащих возле базы российских десантников. Их видели и живущие рядом с базой люди (они же слышали звуки выстрелов 4 марта). Тела нашли на том же месте после ухода российских войск. Один из задержанных членов теробороны смог выжить (был тяжело ранен; убийцы посчитали, что он погиб) — этот житель Бучи позже спрятался у местных. Еще один задержанный пошел на сотрудничество с оккупантами (теперь в Украине его обвиняют в государственной измене).