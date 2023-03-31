Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за участия россиян

Федерация фехтования Франции оправдала отмену КМ тем фактом, что российским и белорусским спортсменам из стран агрессора снова разрешили выступать.

„В связи с невозможностью выполнить требования Международной федерации фехтования (FIE) по приему российских и белорусских спортсменов (...) французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене Challenge Monal в 2023 году“, - сообщается в заявлении на сайте организации.

Турнир должен был состояться 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе.

Ранее по аналогичной причине об отказе проводить у себя этап Кубка мира на рапирах среди женщин объявила Федерация фехтования Германии.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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